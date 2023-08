Lula diz ter obrigação de conversar com Lira para aprovar projetos: ‘PT tem 70 votos’

Presidente da República voltou a defender Arthur Lira, que foi vaiado em evento do governo na última sexta-feira

Ricardo Stuckert/PR Lira e Lula no lançamento do novo PAC, no Theatro Municipal do Rio



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que tem “obrigação” de conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A declaração foi dada no programa semanal “Conversa com o Presidente”, nesta segunda-feira, 14. Lula avaliou a relação de forças na Câmara e disse que o governo precisa negociar com os parlamentares para ter votos para aprovar suas propostas. “O dado concreto é que o PT tem 70 votos. A esquerda tem 136 votos. Para você aprovar alguma cois,a tem que ter pelo menos 257 votos, significa que você precisa conversar. Vou ter conversa com quem? Tem gente que diz para ir para rua, mas ir para a rua fazer o quê? Você tem que conversar com quem tem voto. Quem é que vai votar, vai digitar o número lá, são os partidos políticos que ganharam. Lamentavelmente nosso partido não teve a maioria que a gente sonhava ter. Então temos que conversar com outras forças políticas”, disse Lula durante a transmissão.

Na última sexta-feira, 11, Lira foi vaiado por aliados do governo durante o evento de lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no Rio. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), também recebeu vaias. Lula teve que intervir por diversas vezes para cessar os protestos. Na ocasião, o presidente afirmou que ambos eram convidados do governo e pediu civilidade. Lula disse ainda que o poder Executivo precisava mais de Lira do que o poder Legislativo precisava dele. Durante a live, Lula voltou a defender o presidente da Câmara.

“Conversar com o Lira é uma obrigação minha, ele é o presidente da Câmara. Os deputados não são obrigados a acatar uma MP (medida provisória) que o governo manda, ou um PL (projeto de lei) sem mudar nada. Muitas vezes até dentro da bancada do PT eles querem mudar. É normal que os deputados queiram mudanças nos textos, então se discuta a mudança. Assim se faz política e se faz democracia. Eu disse naquele encontro, o Lira precisa menos de mim do que eu dele. Ele não manda projeto para mim e nem precisa pedir nada. Eu que preciso mandar projetos que eu e os ministros achamos importantes para nossa governança. Nós é que temos que ter a iniciativa de conversar”, complementou o presidente da República.

Após ter sido aliado e cabo eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições, Arthur Lira foi, aos poucos, se aproximando do governo petista. Ele é o principal articulador do Centrão e vem negociando com Lula uma minirreforma ministerial. O governo já acenou positivamente à entrada do Progressistas e do Republicanos na Esplanada dos Ministérios. Além disso, a troca entre Daniela Carneiro (União-RJ) e Celso Sabino (União-PA) no Ministério do Turismo já atendeu o primeiro pedido do Centrão e deu fôlego ao governo, que ainda passa por dificuldades na articulação política.