Lula e Alckmin aplaudem hino da Internacional Socialista em evento do PSB

Dupla integra chapa que disputará a presidência da República; bolsonaristas criticaram a atitude do ex-governador de São Paulo

Foto: Ruy Baron - 28/04/2022 Ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, em congresso do PSB



O PSB realizou um evento para marcar a abertura de um congresso na noite da última quinta-feira, 28, e em determinado momento, executou o hino da Internacional Socialista. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve presente junto com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB). Ambos aplaudiram o hino assim que a homenagem se encerrou. Ao final do evento, o provável vice na chapa presidencial com Lula afirmou que esteve à vontade ao ouvir o tributo e alegou que “social-democracia também teve origem na luta social, trabalhista”.

A atitude foi repudiada por bolsonaristas, que utilizaram as suas redes sociais para condenar a homenagem dos envolvidos. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos) provocou a dupla e publicou que “os brasileiros que verdadeiramente amam o Brasil e o seu povo cantam o hino nacional”. Em seu canal do Telegram, o senador Flávio Bolsonaro (PL) comparou a atitude de Lula e Alckmin com a de Bolsonaro. De acordo com o parlamentar, “um se emociona cantando o Hino Nacional Brasileiro e outros cantam o Hino Internacional Socialista”. Junto da publicação, foi enviado uma imagem em que o presidente Jair Bolsonaro aparece emocionado durante a execução do hino brasileiro.