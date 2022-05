Lula é ‘cara de pau’ por me culpar pela inflação, diz Bolsonaro

Presidente voltou a dizer que o aumento de preços é consequência da ‘política do fique em casa’ durante a pandemia de Covid-19

Isac Nóbrega/PR Bolsonaro conversou com apoiadores nesta segunda-feira



O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira, 2, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é “cara de pau” por culpá-lo pela inflação. Em conversa com apoiadores, o mandatário comentou as manifestações do Dia do Trabalhador e voltou a dizer que o aumento dos preços é consequência da política do “fique em casa” durante a pandemia de Covid-19. “O cheiro de mortadela estava na televisão. Cara de pau dele me culpar por inflação. A inflação vem do ‘fique em casa e a economia a gente vê depois”, afirmou.

Durante a conversa desta segunda, Bolsonaro informou que serão abertas mil novas vagas para a Polícia Federal (PF) e outras mil para a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O presidente também ironizou a declaração de Lula, que disse que Bolsonaro “não gosta de gente, gosta de policial”. “Eu estou resolvendo a questão da PF e da PRF porque são até lucrativas para nós. Apreensões, combate à corrupção. Por isso um cara de 9 dedos falou que eu não gosto de gente, eu só gosto de polícia”, afirmou o chefe do Executivo.