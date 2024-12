Lula e Janja celebram fim de ano com confraternização no Palácio da Alvorada

Ministra de Igualdade Racial, Anielle Franco, foi uma das que trouxe lembranças, oferecendo duas mudas de baobá e uma garrafa de vinho

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja da Silva participaram de uma confraternização de fim de ano no Palácio da Alvorada, onde receberam presentes de Natal de diversos ministros. A ministra de Igualdade Racial, Anielle Franco, foi uma das que trouxe lembranças, oferecendo duas mudas de baobá e uma garrafa de vinho. Janja, por sua vez, ganhou uma agenda em formato de caderno e também um vinho. O ministro da Educação, Camilo Santana, presenteou o casal com um quadro e meias do programa Pé de Meia, que visa apoiar estudantes de baixa renda do Ensino Médio com um auxílio mensal de R$ 200.

Além desses presentes, a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, trouxe uma flor como lembrança. Embora outros ministros também tenham feito suas doações, muitos optaram por não trazer presentes. A confraternização ocorreu entre 13h e 15h e contou com um almoço que incluiu pratos típicos como peru, bacalhau, arroz e farofa. Durante o evento, Lula expressou sua gratidão pelo trabalho e dedicação dos ministros ao longo de 2024. No entanto, ele também indicou que haverá mudanças na composição do governo no próximo ano.

