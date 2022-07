Lula é retirado da lista de ‘oradores da desinformação’ da Ucrânia

Inclusão do petista aconteceu após ele afirmar que o presidente Volodymyr Zelensky era tão culpado quando Vladimir Putin pela guerra no Leste Europeu

ROBERTO SUNGI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Com a saída de Lula, não há nenhum político ou personalidade brasileira mencionado do documento



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não aparece mais na lista de “oradores da desinformação” do governo ucraniano. Em versão desta quarta-feira, 27, não há nenhum político ou personalidade brasileira mencionado do documento. A citação do candidato à presidência da República na relação criada pelo Centro para Contenção de Desinformação, entidade criada por Volodymyr Zelensky em 2021 , aconteceu após o ex-presidente afirmar, durante entrevista à revista Times, que o presidente ucraniano era tão culpado quanto Vladimir Putin pela guerra no Leste Europeu. “Fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentos, sabe? Esse cara é tão responsável quanto o Putin. Ele é tão responsável quanto o Putin. Porque numa guerra não tem apenas um culpado”, afirmou o petista na ocasião. Além disso, um segundo aceno de Lula a Moscou, supostamente afirmando que a Rússia deveria uma nova ordem mundial, também teria motivado a inclusão na “lista Zelensky”, que conta com 72 pessoas, atualmente.