Lula embarca para o Japão com adversários políticos na comitiva e deve ouvir palpites sobre reforma ministerial

Nos bastidores, circula a informação de que Davi Alcolumbre, novo presidente do Senado, pressiona o presidente pela demissão de Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia

Neste sábado (22), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), embarcarão para o Japão como parte da comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A chegada ao país asiático está prevista para segunda-feira (24), no horário local. A comitiva presidencial inclui também figuras de destaque do Congresso, como o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Arthur Lira (PP-AL) e Hugo Motta (Republicanos-PB), refletindo a importância política e diplomática da viagem.

Nos bastidores, circulam rumores de que Alcolumbre estaria pressionando Lula para demitir Silveira. A alegação é de que o ministro não representa mais o Senado, uma vez que foi indicado pela bancada do PSD, sob a influência de Pacheco, mas o cenário político mudou. Apesar das pressões, a demissão de Silveira é considerada improvável, dado seu relacionamento próximo com o presidente Lula. No entanto, em meio a uma reforma ministerial em andamento, a possibilidade de mudanças não está completamente descartada.

Caso Lula perceba que uma troca no ministério pode garantir mais apoio político no Parlamento, especialmente com vistas às eleições de 2026, a posição de Silveira pode ser reconsiderada. Durante a viagem ao Japão, as discussões políticas devem se intensificar. Alcolumbre e outros líderes do Congresso poderão aproveitar a proximidade com Lula para discutir interesses e possíveis rearranjos políticos.

