Lula entrega 789 novas ambulâncias para o Samu em evento em Sorocaba

Iniciativa beneficiará 559 municípios em 21 estados brasileiros; investimento total foi de mais R$ 243 milhões

Ricardo Stuckert / PR Governo federal tem como objetivo renovar completamente a frota do Samu até o final de 2026



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a entrega de 789 novas ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com um investimento total de R$ 243,5 milhões. Essa iniciativa beneficiará 559 municípios em 21 estados brasileiros. Durante a cerimônia realizada em Sorocaba, São Paulo, Lula enfatizou a relevância do Samu, que foi instituído em seu primeiro mandato, em 2003.

“O Estado brasileiro não tinha ambulância antes de eu chegar à presidência da República. Se alguém ficasse doente, ou o estado ou a cidade tinha uma ambulância ou muitas vezes era um vereador que tinha mais dinheiro, que tinha um carro na cidade, para levar a pessoa de um hospital para outro”, relembrou o presidente.

O presidente do Conasems, Hisham Hamida, também destacou que o Samu é um marco na universalização do acesso à saúde no Brasil, permitindo que mais pessoas tenham acesso a atendimento médico de urgência.

O governo federal tem como objetivo renovar completamente a frota do Samu até o final de 2026. A meta é que, até 2025, apenas ambulâncias com até cinco anos de uso estejam em operação. Das novas ambulâncias entregues, 703 são destinadas à renovação da frota existente, enquanto 86 serão utilizadas para expandir o serviço.

Com essa nova entrega, a cobertura populacional do Samu aumentará para 89,40%. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, informou que 394 ambulâncias adicionais estão quase prontas para serem entregues nos próximos meses. Além disso, um edital do PAC Seleções foi aberto para a distribuição de mais 1,5 mil ambulâncias, com um orçamento de R$ 525 milhões.

O Samu faz parte da Política Nacional de Atenção às Urgências e pode ser acionado pelo telefone 192. Padilha também ressaltou a importância de conscientizar a população sobre o uso responsável do serviço, alertando que trotes podem comprometer a eficiência dos atendimentos de emergência.

*Reportagem produzida com auxílio de IA