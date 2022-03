Lula: ‘Faremos Guilherme Boulos prefeito de São Paulo em 2024’

Declaração do petista ocorreu durante um evento do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST); Boulos concorrerá neste ano a uma cadeira na Câmara dos Deputados

Arquivo/Estadão Conteúdo - 20/10/2020 Lula manifesta apoio a Boulos na corrida à prefeitura de São Paulo em 2024



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou apoio ao líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos (PSOL), para vencer a prefeitura de São Paulo. “Temos que ter consciência que temos que fazer a Presidência da República, o governo de São Paulo, e em 2024 a gente vai fazer o Boulos prefeito de São Paulo”, declarou. O ex-metalúrgico também ressaltou a importância das escolhas realizadas para deputados e deputadas, “porque quem vai fazer as leis é o Congresso Nacional”. “Agora eles criaram uma coisa chamada orçamento secreto, que a gente não sabe para onde está indo o dinheiro”, acusou Lula.

Guilherme Boulos (PSol), que estava presente no evento, declarou recentemente que irá abandonar a corrida ao Palácio dos Bandeirantes para se dedicar a uma candidatura à Câmara dos Deputados. A troca, porém, foi consumada após uma promessa do Partido dos Trabalhadores que apoiará o psolista na corrida à prefeitura de São Paulo em 2024. Na última eleição para o comando da capital paulista, Boulos chegou ao segundo turno e teve 2.168.169 votos dos eleitores paulistanos, mas não foi o suficiente para vencer Bruno Covas, que contou com a preferência de 3.169.121 munícipes.