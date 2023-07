Lula faz procedimento em hospital e deve realizar cirurgia ainda este semestre

Presidente esteve no Hospital Sírio-Libanês neste sábado, 22, para receber uma infiltração no quadril; ele não cancelou sua agenda e participou de posse no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

EFE/ Sebastião Moreira Após deixar o hospital, Lula compareceu na cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, neste domingo, 22, para receber uma infiltração no quadril com o intuito de aliviar o desconforto que vem sofrendo na região. A previsão é de que ele passe por uma cirurgia ainda este ano. “[Lula] deve passar por uma operação de quadril programada no segundo semestre do ano”, informou a assessoria de imprensa da Presidência. O mandatário do país já vinha reclamando de dores na parte superior do fêmur há alguns meses e, em março, começou a fazer um tratamento. Após ser liberado do hospital, o presidente de 77 anos participou da cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo.

Em seu discurso, Lula exaltou o papel dos sindicatos do cinturão industrial paulista, destacando que eles “simbolizam uma luta histórica” e “ajudaram a derrotar” a ditadura militar, a criar o PT e levá-lo à presidência. Além disso, prometeu retomar a criação de empregos e aumentar o salário mínimo todos os anos de seu mandato. “Precisamos recuperar o Brasil e melhorar a vida das pessoas, e isso se faz com emprego e salário”, declarou. De acordo com a agenda oficial, Lula também assistirá ainda hoje a um show da cantora Maria Rita. Na sequência, retornará a Brasília, onde uma intensa agenda de compromissos o aguarda nos próximos dias, incluindo uma reunião na segunda-feira, 24, com o administrador da Nasa, Bill Nelson.

*Com informações da EFE.