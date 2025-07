Lula lidera cenários para 1º turno em 2026 e tem empate técnico com Tarcísio no 2º, aponta Genial/Quaest 

Pesquisa eleitoral, realizada entre 10 e 14 de julho, entrevistou 2004 pessoas em 120 municípios de todas as regiões do Brasil; margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%

A mais recente pesquisa da Genial Quest traz à tona os possíveis cenários eleitorais para a presidência da República em 2026, destacando a liderança do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira (17), se a eleição fosse realizada neste momento, Lula seria reeleito com 32% das intenções de voto, superando o ex-presidente Jair Bolsonaro, que aparece com 26%. Outros candidatos, como Ciro Gomes, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Romeu Zema, têm intenções de voto que variam entre 8% e 2%. Além disso, a pesquisa revela que 9% dos eleitores estão indecisos, enquanto 14% preferem votar em branco, nulo ou não votar.

Em um cenário alternativo, onde a adversária de Lula seria Michele Bolsonaro, o presidente ainda lidera com 30% das intenções de voto, contra 19% da ex-primeira-dama. Ciro Gomes, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Romeu Zema continuam com percentuais menores. A pesquisa também considerou um cenário com Tarcísio de Freitas como candidato da direita, onde Lula mantém a liderança com 32%, enquanto o governador de São Paulo e Ciro Gomes estão tecnicamente empatados. Em um embate com Eduardo Bolsonaro, Lula teria 31% das intenções de voto, com o deputado federal licenciado e Ciro Gomes novamente empatados.

A pesquisa, realizada entre 10 e 14 de julho, entrevistou 2004 pessoas com 16 anos ou mais em 120 municípios de todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%. Esses dados fornecem uma visão abrangente das preferências eleitorais atuais e destacam a força de Lula em diversos cenários de primeiro turno. Além dos cenários de primeiro turno, a Genial/Quest também analisou possíveis disputas de segundo turno. Em um confronto direto entre Lula e Bolsonaro, o atual presidente venceria com 43% dos votos, enquanto o ex-presidente teria 37%. Em outros cenários de segundo turno, Lula também sairia vitorioso contra Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, com percentuais variando entre 41% e 43% para Lula.

