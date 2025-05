Lula liga para Marina Silva para prestar solidariedade após embate no Senado

Ministra se sentiu desrespeitada durante a audiência, especialmente após uma declaração do senador Plínio Valério (PSDB-AM), que afirmou que ‘a mulher Marina merecia respeito, a ministra não’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrou em contato com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, após sua saída conturbada de uma audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado. Durante a sessão, que abordava a criação de unidades de conservação na Margem Equatorial, Marina enfrentou um intenso confronto verbal com parlamentares da oposição. Lula manifestou apoio à decisão da ministra de se retirar, revelando ter sentido um desconforto ao assistir à discussão. A ministra se sentiu desrespeitada durante a audiência, especialmente após uma declaração do senador Plínio Valério (PSDB-AM), que afirmou que “a mulher Marina merecia respeito, a ministra não”. Essa afirmação gerou um clima de tensão, e Marina solicitou um pedido de desculpas que não foi concedido. O presidente da Comissão, Marcos Rogério (PL-RO), interrompeu a fala de Marina, alegando que ela estava “provocando” os demais presentes.

A primeira-dama, Janja, também se manifestou em defesa de Marina, destacando que a ministra não se submeterá a um grupo de misóginos. Janja elogiou a coragem de Marina e sua trajetória na luta pela preservação ambiental, ressaltando a importância de seu trabalho frente ao Ministério do Meio Ambiente. Esse episódio evidencia a crescente polarização política no Brasil, especialmente em temas relacionados ao meio ambiente. A reação de Lula e Janja demonstra um apoio claro à ministra, em um momento em que a discussão sobre conservação ambiental se torna cada vez mais relevante no cenário nacional.

Publicado por Sarah Paula

