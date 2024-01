Lula nega ser contra a candidatura de Tabata e diz que pode apoiar deputada no 2º turno em SP

Presidente reforçou apoio ao deputado Guilherme Boulos no primeiro turno, mas afirmou que a prioridade é ‘derrotar o bolsonarismo’ na capital paulista

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Lula também negou que tenha feito qualquer esforço para fazer com que Tabata Amaral desistisse



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) negou nesta terça-feira, 30, ser contra a candidatura da deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) à Prefeitura de São Paulo. Ainda que o PT (Partido dos Trabalhadores) e o próprio mandatário já tenham declarado apoio à chapa do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e da ex-prefeita Marta Suplicy na corrida eleitoral, Lula disse que a prioridade na eleição da capital paulista é “derrotar o bolsonarismo”. “Será maravilhosa a disputa política democrática. Se a Tabata for candidata e o Boulos for candidato, quem for melhor e for para o segundo turno, eu estarei apoiando”, declarou o presidente da República, que prevê algum embate apenas se ambos candidatos se enfrentem no segundo turno. “Aí sim vai ter divergência, mas o que precisamos é derrotar o bolsonarismo na cidade de São Paulo.”

Lula também negou que tenha feito qualquer esforço para fazer com que Tabata Amaral – que é apoiada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) – desistisse da candidatura. “Jamais iria tentar corrompê-la com cargo para que ela não seja candidata”, comentou durante entrevista à Rádio CBN Pernambuco. Como o site da Jovem Pan mostrou, Tabata lançou oficializou sua pré-candidatura à capital paulista na semana passada, com ato no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade. No evento, ela anunciou que, se e for eleita, terá apoio tanto do presidente Lula quanto do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ela reforçou a importância de governar com apoio de líderes políticos e destacou suas prioridades em educação, mobilidade urbana e segurança pública.