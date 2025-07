Lula participa da inauguração da maior usina termelétrica a gás natural da América Latina

Projeto estratégico do Novo PAC atende 8 milhões de residências, reforça a matriz energética brasileira e impulsiona o desenvolvimento sustentável

Agência Nacional de Energia Elétrica/Divulgação O empreendimento integra o maior parque de geração a gás natural da América Latina com 3 gigawatts de capacidade instalada



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, nesta segunda-feira (28), a partir das 11h, da inauguração da Usina Termelétrica GNA II, no Porto do Açu, em São João da Barra (RJ). O empreendimento integra o maior parque de geração a gás natural da América Latina com 3 gigawatts (GW) de capacidade instalada. Com investimento de R$ 7 bilhões e 1,7 gigawatts (GW) de capacidade instalada, a UTE GNA II responde por cerca de 10% da geração a gás natural da matriz elétrica nacional. A nova usina, capaz de atender 8 milhões de residências com energia segura e confiável, foi selecionada como projeto estratégico do Novo PAC, o programa de aceleração do crescimento do Governo Federal.

A cerimônia de inauguração conta com a participação dos ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Renan Filho (Transportes), Márcia Lopes (Mulheres), além de outras autoridades municipais, federais e estaduais. Durante a fase de construção da GNA II, foram gerados cerca de 10 mil empregos, com oferta de cursos de qualificação gratuitos. A usina opera em ciclo combinado, com eficiência superior a 62% e possibilidade de uso de até 50% de hidrogênio em sua operação. É um passo importante rumo à transição energética. Quase 100% da água utilizada é proveniente do mar, preservando recursos hídricos.

A usina conta com quatro turbinas geradoras, sendo três a gás e uma a vapor, e opera em ciclo combinado, o que garante alta eficiência e redução de emissões. Cerca de 35% de sua capacidade instalada, o equivalente a 572 MW, são gerados sem consumo adicional de gás, dada sua eficiência superior a 60%. A planta foi projetada para operar com até 50% de hidrogênio em substituição ao gás natural, representando um passo importante rumo à transição energética.

*Com informações do Governo Federal