Lula pede liberdade para ex-presidente argentina condenada por corrupção

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tirou fotos nesta quinta-feira (3) segurando um cartaz com a frase “Cristina Livre”, fazendo referencia a ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner, que está presa em regime domiciliar após ser condenada por corrupção. A imagem foi publicada nas redes sociais pelo escultor argentino Adolfo Pérez Esquivel, prêmio Nobel da Paz de 1980. Ao lado do presidente brasileiro está o deputado argentino Eduardo Valdés, do partido União pela Pátria, que segura uma folha com a inscrição “Lula livre”.