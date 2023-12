Lula pede para Gonet não se submeter a manchete de jornal e afirma que não lhe pedirá favores

Presidente da República defendeu que o Ministério Público ‘não pode achar que todo político é corrupto’ durante seu discurso na posse do novo PGR

Reprodução/Canal Gov Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em discurso durante a posse do novo procurador-geral da República



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu que o Ministério Público (MP) “não pode achar que todo político é corrupto” durante a posse do 44º procurador-geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco. Como o site da Jovem Pan mostrou, Gonet foi indicado ao cargo pelo mandatário em novembro, sabatinado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado Federal na semana passada e teve seu nome aprovado na Casa Alta com 65 votos a favor e 11 contrários. Em seu discurso, Lula fez uma crítica indireta à Operação Lava Jato ao falar sobre a atuação recente do MP: “Qualquer denúncia contra qualquer político já parte do pressuposto de que é verdadeira. E nem sempre é (…) Houve um momento em que aqui neste país as denúncias das manchetes de jornais falaram mais alto do que os autos dos processos. Muitas vezes. E, quando isso acontece, se negando a política, o que vem depois é sempre pior do que a política. Não existe a possibilidade de o MP achar que todo político é corrupto”, afirmou. Ao novo PGR, Lula disse que não lhe pedirá nenhum favor pessoal ou “pressão pessoal para que alguma coisa não seja investigada” e que espera uma posição de imparcialidade.

“Não pode se submeter a um presidente da República, ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, não pode se submeter aos presidentes de outros poderes, mas não pode se submeter à manchete de nenhum jornal ou de um canal de televisão”, destacou o presidente da República. Durante a cerimônia, Gonet também discursou aos presentes e disse que não “busca palco nem holofote” e defendeu a harmonia entre os Poderes como “pressuposto para o funcionamento proveitoso e resoluto do Estado Democrático de Direito”. Neste sentifo, Lula aproveitou para fazer um último apelo ao novo PGR: “A única coisa que te peço: não faça o Ministério Público se diminuir diante da expectativa de 200 milhões de brasileiros que acreditam nesta instituição. Seja o mais sério possível, o mais honesto possível, o mais duro possível, mas, ao mesmo tempo, o mais justo possível com a sociedade brasileira”, finalizou. Confira abaixo o discurso na íntegra.