Lula pode anunciar Boulos como ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República ao voltar dos EUA

Possível nomeação, que ainda circula nos bastidores políticos, visa fortalecer os laços do governo com os movimentos sociais e impulsionar a comunicação nas redes sociais

Reprodução/Youtube/@lula Com a entrada de Boulos no ministério, o objetivo principal seria reativar o elo com os movimentos sociais, uma função intrínseca à pasta da Secretaria-Geral



O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) pode ser anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, logo após o retorno de sua viagem aos Estados Unidos. A possível nomeação, que ainda circula nos bastidores políticos, visa fortalecer os laços do governo com os movimentos sociais e impulsionar a comunicação nas redes sociais.

Segundo informações divulgadas pela Folha de São Paulo, o presidente Lula estaria planejando uma troca de ministros próximos a ele. Com a entrada de Boulos, o objetivo principal seria reativar o elo com os movimentos sociais, uma função intrínseca à pasta da Secretaria-Geral. Além disso, a combatividade de Boulos contra o bolsonarismo nas redes sociais seria um trunfo para reforçar o discurso do governo na esfera digital.

Caso a movimentação se concretize, o atual ministro Márcio Macedo, que tem visto seu cargo balançar desde o ano passado, deverá se dedicar a uma candidatura a deputado federal por Sergipe. A ida de Boulos para o ministério significaria que ele abriria mão de sua candidatura ao Congresso, permanecendo no cargo de ministro, pelo menos, até o fim do mandato presidencial. Essa decisão, que pode ser benéfica para o governo federal, seria uma perda para a política paulista, já que Boulos é uma figura reconhecida e um “puxador de votos” na capital paulista, tendo concorrido ao segundo turno na eleição para a prefeitura e sido candidato ao governo.