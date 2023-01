Lula diz que ricos vão pagar mais Imposto de Renda e promete brigar por isenção até R$ 5 mil

Presidente discursou para representantes das centrais sindicais e pediu mobilização da sociedade civil para aprovação da reforma tributária

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO DF - BRASÍLIA, REUNIÃO COM REPRESENTANTES SINDICALISTAS - POLÍTICA - BRASÍLIA, REUNIÃO COM REPRESENTANTES SINDICALISTAS - O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, gesticula durante uma reunião com representantes sindicais no Palácio do Planalto em Brasília, Brasil, 18 de janeiro de 2023.



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conversou com representantes de centrais sindicais nesta quarta-feira, 18, e ressaltou que “brigará” com o Congresso Nacional pela reformulação do imposto de renda. Nas palavras do mandatário, é necessário “mudar a lógica” da atual tributação e “diminuir para o pobre e aumentar para o rico”. “Nesse país, quem paga imposto de renda de verdade é quem tem holerite de pagamento, porque é descontado no pagamento e a gente não tem como não pagar. Mas a verdade é que o pobre que ganha R$ 3 mil reais, proporcionalmente, paga mais do que alguém que ganha R$ 100 mil reais”, explicou. O chefe do Executivo federal pediu o apoio da população e disse que será necessário uma comoção da população brasileira para convencer os congressistas a aprovarem a medida. “A gente não ganha isso se não houver mobilização do povo brasileiro para colocar o pobre no Orçamento da união e colocar o rico no Imposto de Renda”, completou. A proposta do presidente é de isentar os trabalhadores que recebam até R$ 5 mil. No evento, Lula também falou sobre o salário mínimo e informou que os Ministérios do Trabalho e da Previdência terão 45 dias para apresentarem uma política de valorização do mínimo com um reajuste acima da inflação. “O salário tem que crescer de acordo com o crescimento da economia”, pontuou.