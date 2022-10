Lula promete executivo mais diverso caso seja reeleito: ‘governo vai ter a cara do Brasil’

Petista sinalizou vontade de incluir mais mulheres, negros e indígenas na liderança do país para refletir a sociedade brasileira

RONALDO SILVA/ONZEX PRESS E IMAGENS/ESTADÃO CONTEÚDO Lula estava acompanhado pela ex-ministra Marina Silva e pela senadora e candidata derrotada à Presidência Simone Tebet



Na reta final para as eleições de 2022, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retirou a promessa de compor um governo com mais diversidade, caso seja reeleito. Durante coletiva de imprensa realizada neste sábado, 22, em Ribeirão das Neves (MG), o ex-presidente declarou que deseja uma maior participação feminina em seu governo, medida que segundo ele é importante garantir a diversidade da liderança do país e refletir a sociedade brasileira. “Vamos ter mais mulheres no governo, mais negros no governo, vamos ter indígenas. A composição do governo vai ter a cara do Brasil”, garantiu. Além disso, o petista criticou a violência política durante o período eleitoral, afirmando que repudia qualquer tipo de violência e agressão, após a senadora Simone Tebet (MDB) criticar ataques a mulheres na política. Ela citou um vídeo em que o ex-deputado Roberto Jefferson ataca a ministra Carmen Lúcia e também o incidente em que a ex-ministra e deputada federal eleita Marina Silva foi agredida verbalmente em um restaurant. Tebet afirmou que mulheres vão decidir a eleição a favor de Lula já que o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) “estimula a violência contra as mulheres porque é um covarde”.

*Com informações da agência Reuters