Lula recebe Alberto Fernández pela quarta vez neste ano

Brasil tenta intermediar apoio do Brics para financiar Argentina; banco do grupo é presidido por Dilma

Reprodução/Twitter/@LulaOficial/Ricardo Stuckert Esta é a 4ª vez que Alberto Fernández visita o Brasil. Pauta principal com Lula será apoio financeiro à crise argentina



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontra logo mais com o presidente da Argentina Alberto Fernández, no Palácio do Planalto, e deverá discutir medidas de apoio à crise econômica na Argentina. Oficialmente, a visita de Fernández ao Brasil, a quarta neste ano, acontece em razão da comemoração aos 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países vizinhos. Na pauta bilateral com Lula, Fernández deverá tratar da proposta de financiamento a exportadores brasileiros com garantias ao governo argentino no banco do Brics, também chamado de Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), abastecido pelo Brasil, África do Sul, China e Rússia. Lula já manifestou apoio a Fernández para que o Brics possa financiar a Argentina. Hoje, o NBD é comandado pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Ele foi convidado a pedido do presidente Lula, segundo o Ministério de Relações Exteriores (MRE), e fará visita também ao Supremo Tribunal Federal (STF), o que inclui reunião com a presidente do Tribunal, a ministra Rosa Weber, além de agenda com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Antes, o governo brasileiro irá oferecer um almoço ao presidente da Argentina, no Palácio do Itamaraty.