Lula recorre a aliados para encontrar substituto de Barroso

Atual presidente do STF tem dado sinais de que planeja se aposentar em breve

Fellipe Sampaio/STF O presidente Lula já esá ciente de que Luís Roberto Barroso, presidente do STF, pode se aposentar antes do previsto



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem conversado com integrantes do governo, aliados políticos e até ministros do Supremo Tribunal Federal para encontrar um nome que deve substituir Luís Roberto Barroso na Suprema Corte ainda neste ano. Segundo fontes, chegou aos ouvidos de Lula que Barroso quer se aposentar após terminar o mandato de presidente do STF. O ministro Edson Fachin já foi escolhido como o sucessor de Barroso, a cerimônia de posse está marcada para 29 de setembro. O futuro vice-presidente será Alexandre de Moraes.

O atual presidente da Corte tem demonstrado insatisfação com o desgaste da imagem do STF, inclusive fora do país. Atualmente, Alexandre de Moraes está sob sanção da Lei Magnitsky, dos Estados Unidos. O governo norte-americano já deixou claro que, se outros ministros seguirem passos de Moraes (Donald Trump considera que o ministro persegue o ex-presidente Jair Bolsonaro), também serão alvos da lei. Barroso, comumente, vota em consonância com Moraes.

Lula quer um substituto que não seja contrário a ele em julgamentos no STF. Segundo fontes, o nome mais cogitado para a possível substituição é de Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado. Ele se aproximou do presidente Lula desde o início deste terceiro mandando, em 2023.

Aposentadoria de ministros

Geralmente, os magistrados da Suprema Corte se aposentam de forma compulsória, ou seja, quando chegam à idade máxima para permanecer no cargo, que é de 75 anos. Nesse sentido, Barroso permaneceria no cargo até 2033. Antes dele, Luiz Fux deve se aposentar em 2028; Carmem Lúcia em 2029; Gilmar Mendes em 2030, Edson Fachin em 2033, meses antes de Barroso.