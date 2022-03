Lula se encontra com artistas e faz referência a ‘festival’; assista

O ex-presidente publicou vídeo com grupo, entre eles Zeca Pagodinho, Ludmilla e Martinho da Vila

Reprodução/ Twitter Lula se encontrou com amigos, músicos e políticos



O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva postou um vídeo na noite desta terça-feira, 29, em suas redes sociais que chamou atenção. No Twitter, Lula aparece ao lado de cantores como Ludmilla, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila e Gabi Amarantos em meio a gritos de “olê, olê, olê, olá, Lula, Lula”. Na legenda ele escreveu “Com esse time já dá pra fazer um festival! Só falta o nome. Ideias?” com a hashtag #EquipeLula. O ex-presidente busca aliados para se candidatar à presidente nas eleições 2022. Também estava presente no encontro o deputado federal Marcelo Freixo (PSB – RJ). A postagem faz alusão à decisão do TSE no final de semana de impedir artistas de se manifestar politicamente no Lollapalooza Brasil depois que a cantora Pabllo Vittar pegou uma bandeira de Lula com a plateia e outros artistas terem manifestado repúdio ao presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão foi revogada nesta segunda-feira.