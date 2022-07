Lula se reúne com sambistas, promete carnaval com recursos públicos e a volta do Ministério da Cultura

Petista defendeu uma proposta para que os governos municipais, estaduais e federal destinem parte de seus orçamentos para o fomento ao samba

LECO VIANA / THENEWS2 / ESTADÃO CONTEÚDO Lula é o atual líder nas pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais de outubro



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 6, e se encontrou com sambistas na capital fluminense. Lá, o petista criticou a atual política cultural do governo Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que o carnaval, bem como outras atividades culturais, precisam ser tratadas com mais respeito. “Cultura não é bico, não é biscate. Cultura é arte, é trabalho, e a gente precisa tratar com respeito o pessoal da cultura que vem passando privações por conta da política de destruição que esse atual presidente da República fez com esse país”, disse. Ao lado do ex-tucano Geraldo Alckmin (PSB), seu atual vice na chapa presidencial que pretende disputar a presidência da República nas eleições de outubro, Lula defendeu que o orçamento público deve contemplar uma reserva destinada a atividades culturais, como os desfiles das escolas de samba. No encontro, o petista também criticou as motociatas realizadas pelo atual chefe do Executivo e prometeu a volta da pasta da Cultura para fomentar a indústria brasileira. “Nós estamos fazendo uma coisa nova nesse período de [pré-]campanha, que a gente não pode pedir voto porque é proibido por lei. A gente só pode pedir voto depois de 15 de agosto. O Bozo pode todo dia fazer motociata, mas nós temos que ficar aqui”, pontuou