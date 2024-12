Hospital divulga novo boletim médico sobre estado de saúde de Lula: ‘Segue lúcido e orientado’

Na última quinta-feira, presidente passou por um procedimento de embolização de uma artéria, que teve como objetivo prevenir novos episódios de sangramento

Ricardo Stuckert / PR Na última quinta-feira (12), Lula passou por um procedimento de embolização de uma artéria



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta sexta-feira (13) e agora se encontra em um setor de cuidados semi-intensivos no hospital Sírio-Libanês. “Segue lúcido e orientado, alimentou-se normalmente e realizou caminhada pelos corredores”, afirma a nota. Na última quinta-feira (12), Lula passou por um procedimento de embolização de uma artéria, que teve como objetivo prevenir novos episódios de sangramento. O dreno intracraniano foi removido após a cirurgia realizada na terça-feira.

Sua internação se deu após o presidente relatar fortes dores de cabeça, que revelaram uma hemorragia decorrente de um acidente doméstico ocorrido em outubro, exigindo uma intervenção cirúrgica de emergência. Os médicos que acompanham o presidente informaram que a alta está prevista para a próxima segunda ou terça-feira.

Após a liberação, Lula poderá retomar suas atividades no Palácio do Alvorada, embora os profissionais tenham recomendado que ele evite esforços físicos e mentais nos dias seguintes. Mesmo durante sua estadia na UTI, Lula conseguiu assinar atos de governo e realizar videoconferências com o vice-presidente e o ministro da Casa Civil. O hospital também destacou que o presidente tem acesso a uma estrutura exclusiva, com um rigoroso controle de segurança para garantir sua proteção e privacidade.

Confira a nota na íntegra:

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sob cuidados semi-intensivos. Segue lúcido e orientado, alimentou-se normalmente e realizou caminhada pelos corredores. O Presidente continua sob acompanhamento da equipe médica liderada pelo Prof. Dr. RobertoKalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio. Dr. Luiz Francisco Cardoso Diretor de Governança Clínica.

