Lula tem reunião com Ana Moser em meio a pressões sobre Esportes

Cargo da ex-atleta no governo está na mira do Centrão em reforma ministerial

Lula Marques/Agência Brasil Ana Moser, ex-jogadora de vôlei, tem permanência em ministério defendida por outros atletas e apoiadores



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem reunião com a ministra dos Esportes, Ana Moser, marcada para as 15h desta terça-feira, no Palácio do Planalto. A pauta oficial é o início da Copa do Mundo de Futebol Feminino, mas os dois também devem tratar sobre as pressões em torno do cargo da ex-jogadora de vôlei no primeiro escalão. A pasta é uma das reivindicadas pelo Centrão como “retribuição” pelos votos favoráveis à aprovação da reforma tributária na Câmara. As conversas sobre uma reforma ministerial ganharam força depois que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), admitiu que o governo estaria disposto a negociar cargos.

Nas redes sociais, atletas e outras personalidades iniciaram no final de semana uma campanha pela permanência de Ana Moser, afirmando que o ministério dos Esportes “não é um puxadinho”. Além daquelas comandadas por nomes “não políticos”, o Centrão mira pastas ocupadas por políticos do PT, como o Desenvolvimento Social de Wellington Dias.

As negociações sobre a reforma ministerial devem se estender durante o mês de julho, já que a Câmara deu início a um “recesso branco” após a votação da reforma, no final da semana passada, e o Senado pausa as atividades nos próximos dias. É possível que a definição sobre o Ministério do Turismo, ainda com Daniela Carneiro, também fique para agosto.

* Com informações da repórter Luciana Verdolin