Lula vai falar sobre guerra na Ucrânia e acordo com Mercosul em reunião com presidente da União Europeia

Desmatamento e mudanças climáticas também serão abordados na bilateral, marcada para acontecer no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira, 12

Lula irá receber a presidente da União Europeia no Palácio do Planalto



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, desembarca no Brasil nesta segunda-feira, 12, para reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva(PT). Segundo o Palácio do Planalto, a bilateral “se enquadra no conceito de retomada das relações do Brasil com a União Europeia”. Três assuntos principais estão na pauta da reunião. Entre eles, a retomada das discussões sobre um possível acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, travado há mais de 20 anos. Em recentes ocasiões, o bloco europeu já disse que pretende fechar acordo com novos países, diminuindo sua dependência da China e Estados Unidos. Lula já havia conversado com a alemã a respeito das parcerias econômicas com o Brasil, em conversa por telefone no início do ano, assim como sobre o desmatamento das florestas brasileiras e suas consequências para as mudanças climáticas, tema que também será retomado no encontro desta segunda. Além disso, Lula pretende também abordar a guerra na Ucrânia, que já dura mais de um ano, e as possibilidades de avanço nas tratativas para um potencial acordo de paz entre o governo ucraniano e a Rússia.