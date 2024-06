Lula viaja ao RS pela quarta vez e deve se reunir com autoridades locais

A ideia da viagem desta quinta-feira (6) é que Lula vá a locais que não pôde ir das últimas vezes que viajou ao Rio Grande do Sul por causa das enchentes; a previsão é que ele visite as cidades de Arroio do Meio e Cruzeiro do Sul

Reprodução/Jovem Pan Até o momento, não há previsão de novos anúncios de assistência do governo federal ao Estado esperados para esta quinta



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará, nesta quinta-feira (6), ao Rio Grande do Sul para se reunir com autoridades locais. A viagem será a quarta do chefe do Executivo ao Estado desde a tragédia na região provocada por enchentes. A ideia da viagem é que Lula vá a locais que não pôde ir das últimas vezes que viajou ao Rio Grande do Sul por causa das enchentes. A previsão é que ele visite as cidades de Arroio do Meio e Cruzeiro do Sul e se reúna com prefeitos e autoridades locais. Até o momento, não há previsão de novos anúncios de assistência do governo federal ao Estado esperados para esta quinta. Há uma expectativa de que Lula se encontre com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Leite, por sua vez, desembarcou em Brasília nesta terça-feira (4), e pediu um encontro com Lula para esta quarta-feira (5). Contudo, a presidência da República não havia respondido oficialmente a solicitação de reunião. O governador gaúcho iria participar de coletiva de imprensa no Palácio do Planalto por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente. Apesar de estar na sede do Executivo federal, Lula não tem a intenção de recebê-lo hoje para uma audiência. A ministra da pasta, Marina Silva, e o presidente também participam do evento. Ainda em Brasília, Leite pretende se encontrar com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho.

*Com informações do Estadão Conteúdo