Lula visita Fernando Henrique Cardoso em São Paulo

Presidente também se encontrou com Noam Chomsky e Raduan Nassar; já FHC recebeu em sua casa economistas responsáveis pelo Plano Real, em comemoração aos 30 anos da criação da moeda

Ricardo Stuckert/PR Encontro entre FHC e Lula na casa do ex-presidente em São Paulo



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou nesta segunda-feira (24) uma visita não programada à residência do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, localizada na região central de São Paulo. A visita, de caráter privado, não constava na agenda oficial do presidente, conforme informado pela assessoria do Palácio do Planalto. FHC, que completou 93 anos no dia 18 de junho, tem mantido uma agenda restrita desde 2022, dedicando-se a compromissos pessoais e, em casos excepcionais, a eventos relacionados à Fundação FHC. Antes da visita de Lula, o ex-presidente tucano recebeu Gustavo Franco, Pedro Malan e Pérsio Arida, economistas que participaram do Plano Real, em comemoração aos 30 anos da criação da moeda. Os três participaram de um evento sobre o tema na Fundação FHC, no qual também estiveram presentes outros “pais do real”: André Lara Resende, Armínio Fraga e Edmar Bacha.

Na comemoração dos 30 anos do Plano Real, o ex-presidente @FHC encontrou alguns dos economistas que criaram o mais bem-sucedido programa de estabilização da economia brasileira: Persio Arida, Pedro Malan e Gustavo Franco. 📷 Vinicius Doti/Fundação FHC pic.twitter.com/JrYSuf4Vko — Fundação FHC (@fundacaofhc) June 24, 2024

Além do encontro com Fernando Henrique, Lula também se reuniu com os renomados escritores Noam Chomsky e Raduan Nassar e com o jornalista Mino Carta. Após a visita em São Paulo, o presidente tem previsão de retorno a Brasília no final da tarde, de acordo com informações da assessoria da Presidência. A visita de Lula a Fernando Henrique Cardoso marca a reaproximação de duas importantes figuras políticas do cenário nacional. Adversários históricos desde a redemocratização do Brasil, FHC declarou apoio a Lula em 2022 para derrotar Jair Bolsonaro na campanha presidencial. “Hoje, visitei em São Paulo quatro pessoas pelas quais tenho grande carinho: o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o linguista Noam Chomsky, o jornalista Mino Carta e o escritor Raduan Nassar. Na sexta-feira passada, já havia visitado, no Maranhão, o ex-presidente José Sarney”, destacou Lula, em um post no X (antigo Twitter).

