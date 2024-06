Lula volta a criticar presidente do Banco Central e promete sucessor comprometido com o desenvolvimento do país

Declaração ocorre na véspera de o Comitê de Política Monetária do BC (Copom) anunciar a decisão sobre a taxa Selic; expectativa do mercado é de manutenção dos juros no patamar de 10,50% ao ano

O presidente Lula voltou a fazer críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na manhã desta terça-feira (18). O presidente falou em falta de autonomia e de ações politicas contrárias ao interesse nacional, se referindo especialmente à taxa de juros, atualmente em 10,5%. Lula comparou Campos Neto a Sergio Moro, sugerindo que ambos têm “rabo preso” a compromissos políticos. Lula expressou descontentamento com as taxas de juros proibitivas para investimentos e indicou que buscará um sucessor para Campos Neto alinhado com o desenvolvimento e controle da inflação.

A declaração de Lula ocorre na véspera de o Comitê de Política Monetária do BC (Copom) anunciar a decisão sobre a taxa Selic. A expectativa do mercado é de manutenção dos juros no patamar de 10,50% ao ano, encerrando um ciclo de sete cortes consecutivos. O presidente também comentários alusivos à participação de Campos Neto em um jantar em sua homenagem, promovido pelo governador Tarcisio de Freitas, na segunda-feira (10). Ele também comentou que pretende indicar um novo presidente para o BC, já que o mandato de Campos Neto termina no fim de 2024, que “tenha compromisso com o desenvolvimento” e que não pense só no controle da inflação.

