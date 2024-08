Lula volta a criticar venda da Eletrobras e edita decreto que tenta ampliar oferta de gás natural no Brasil

Presidente disse que venda da estatal foi ‘crime de lesa pátria’ e que esperava que a empresa fosse ‘tão importante quanto a Petrobras’

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Lula fala no Ministério de Minas e Energia



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a criticar nesta segunda-feira (26), a venda da Eletrobras pelo governo de Jair Bolsonaro, e chamou a privatização de “crime de lesa pátria”. Ele deu as declarações em discurso no Ministério de Minas e Energia depois de reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). “Eu sonhei que a Eletrobras seria tão importante quanto a Petrobras nesse País”, disse Lula. “E é com muita tristeza, muita tristeza que eu volto à Presidência da República e encontro a Eletrobras privatizada. Na verdade, não a privatizaram, cometeram um crime de lesa pátria contra o povo brasileiro entregando uma empresa dessa magnitude”, declarou o presidente.

E acrescentou, citando usinas hidrelétricas: “Se não fosse a Eletrobras a gente não tinha Belo Monte, a gente não tinha Santo Antônio, a gente não tinha Jirau.” O presidente da República também assinou o decreto que busca aumentar a oferta de gás natural no País. Esse ato, projetos de lei e uma Medida Provisória (MP) foram chancelados pelo presidente durante o lançamento da Política Nacional de Transição Energética, do qual Lula participa junto de outros ministros no Ministério de Minas e Energia. A íntegra das propostas ainda não foi divulgada pelo governo.

Segundo o Planalto, o decreto deverá “robustecer” as competências da Agência Nacional do Petróleo (ANP), ampliar oferta de gás natural, estabelecer melhorias no ambiente regulatório para atrair investidores, e desenvolver o mercado concorrencial de gás natural. O ato, na prática, vai alterar o decreto 10.712, de 2021, que regulamenta a nova Lei do Gás – também de 2021 – relativa ao transporte, escoamento, estocagem e comercialização de gás natural.

Já a MP assinada por Lula altera a lei 14.871, recentemente sancionada, para dispor sobre a depreciação acelerada de navios tanques. A ideia do governo é de ampliar investimentos em logística para indústria de petróleo e derivados, com o intuito de reduzir oscilações de preço com o afretamento de embarcações. Além disso, dois PLs tiveram o aval do presidente para serem enviados ao Congresso. Um deles trata de conteúdo nacional, visando “possibilitar a transferência de excedentes de conteúdo local entre contratos vigentes de exploração e produção”.

O outro cria uma nova modalidade de operacionalização do Auxílio Gás, direcionado a famílias inscritas no CADÚnico, com renda igual ou inferior ao salário mínimo, que vai ampliar o alcance do programa. Um segundo decreto assinado nesta segunda-feira revoga o ato que instituiu o comitê técnico integrado para desenvolvimento do mercado de combustíveis e demais derivados do petróleo e biocombustíveis.

*Com informações do Estadão Conteúdo

