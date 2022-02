Lula volta a defender regulação da internet e mídias sociais: ‘A maldade tomou conta’

Ex-presidente apoiou uma ‘regulação civilizada’, mas ressaltou que é preciso colocar ‘um limite’ nas mentiras do mundo virtual

PAULO GUERETA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 20/12/2021 Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a regulação das mídias sociais



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de uma entrevista à Rádio Progresso nesta terça-feira, 22, e novamente defendeu a regulação de mídias no país, embora tenha confessado que não sabe como a medida funcionaria. “Não pergunta para mim como seria [a regulação da mídia], porque eu não sei. O que eu acho é que nós temos que fazer um debate na sociedade brasileira para a gente saber se está correto ou não.” O petista afirmou que considera a liberdade no espaço virtual algo “muito interessante”, mas disse que é preciso “ter um limite, porque a maldade tomou conta.

“Ninguém pode utilizar a internet para contar mentira. Ninguém pode utilizar a internet para fazer maldade. E você sabe as maldades que existem. Você sabe a quantidade de mentira […] é uma coisa absurda. Então, você tem que ter uma regulação”, declarou o petista que, atualmente, lidera as pesquisas de intenção de voto para assumir o Palácio do Planalto à partir do próximo ano. Segundo o político, a proposta não se trata de censura e que é preciso se proteger de mentiras “inventadas e fomentadas” por meios de comunicação. “Vou juntar os internautas desse país, juntar as pessoas que entendem disso, e vamos tentar fazer uma regulação civilizada”.