Lula volta ao Planalto e sanciona projeto Escola em Tempo Integral

Presidente se recuperava de procedimento para aliviar dores no quadril

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Fim do recesso deve acelerar reforma ministerial



Depois de procedimento médico no quadril e repouso no Palácio da Alvorada por alguns dias, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volta a despachar no Planalto nesta segunda-feira, 31. Lula tem reunião com a secretária-geral das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, às 9h, e em seguida participa da cerimônia de sanção do Programa Escola em Tempo Integral, marcada para as 11h. A expectativa é de que, com o retorno dos parlamentares a Brasília devido ao fim do recesso, as conversas do presidente sobre a minirreforma ministerial sejam aceleradas. Ele já vem tratando com líderes partidários sobre a aproximação com siglas do Centrão e até o PL, que cobram cargos no primeiro e segundo escalões do governo.

A agenda oficial da tarde prevê encontros de Lula com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lelio Bentes Corrêa, às 15h. Depois, o petista tem reunião com o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, às 16h. Por último, despacha com o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Carvalho, às 17h.