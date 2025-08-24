Mãe e avós de Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro são feitos reféns em assalto no interior do Rio

Senador relatou que os familiares viveram ‘mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva’

Reprodução/Instagram/@rogeriabolsonaro Rogéria Nantes, mãe de Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, em foto com seus pais postada na rede social Instagram



O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) contou que sua mãe e os avós do senador foram feitos reféns durante um assalto na casa da família em Resende, no sul do Rio de Janeiro, neste domingo (24). Rogéria Nantes, ex-mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi abordada na entrada da residência e mantida sob ameaça junto com os pais por cerca de uma hora e meia. Ela também é mãe do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL-RJ).

Segundo a Polícia Militar, os criminosos reviraram o imóvel, fizeram ameaças e perguntaram sobre dinheiro que, supostamente, teria sido enviado pela família Bolsonaro. Como não encontraram valores em espécie, levaram anéis e fugiram com o carro do avô do senador. O veículo foi localizado horas depois na Estrada do Ipiranga, no trevo em direção a Arapeí, após buscas na região. Ninguém ficou ferido.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela 89ª Delegacia de Polícia (Resende). Peritos estiveram no local e agentes tentam identificar os suspeitos com apoio de câmeras de segurança da região. Nas redes sociais, Flávio Bolsonaro relatou que os familiares viveram “mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva”, mas reforçou que todos passam bem.

*Reportagem produzida com auxílio de IA