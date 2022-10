Magno Malta é levado a hospital após acidente em banheiro de hotel na Bahia

Senador foi ferido com estilhaços de vidro no rosto, passou por atendimento médico e passa bem

Valter Campanato/Agência Brasil Malta está em campanha para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro



Senador eleito por Espírito Santo, Magno Malta (PL) foi encaminhado para um hospital em Vitória da Conquista, na Bahia, após sofrer diversos ferimentos no rosto, na segunda-feira, 24. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele afirmou que houve um acidente com o blindex do banheiro do hotel em que estava hospedado, que estilhaçou. Pedaços do vidro cortaram o rosto de Malta na região do nariz e da sobrancelha, deixando a face do senador inchada e com roxos. Ele passou por atendimento médico e passa bem, mas foi recomendado por médicos a não viajar por conta da pressão do avião. Contudo, Malta afirmou que irá continuar em campanha “para mudar os indecisos em favor do Brasil”. O político estava em viagem de campanha com o presidente Jair Bolsonaro, que concorre à reeleição. No mesmo dia, ele viajou para Campo Maior, no Piauí, continuando a reta final da campanha. Na quarta-feira, 26, ele retorna para o Espírito Santo para apoiar a candidatura de Carlos Manato (PL) ao governo do Estado.