Maia defende reforma administrativa no Judiciário e nas Forças Armadas

‘O debate é para melhorar a qualidade do gasto público, produtividade não existe no serviço público, precisamos servir melhor o cidadão’, disse o presidente da Câmara

Najara Araujo/Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (DEM-RJ) é o presidente da Câmara dos Deputados



O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a defender a reforma administrativa como instrumento necessário para modernizar o Estado e melhorar a qualidade do gasto público brasileiro. O deputado defendeu uma reforma de todos os Poderes, inclusive do Judiciário, do Ministério Público e das Forças Armadas. “Seria muito importante que fizéssemos uma reforma de todo o serviço público, do Ministério Público, do Judiciário, das Forças Armadas, mas é importante que esses Poderes venham para esse debate. Nada do que seja feito sem diálogo vai avançar no Parlamento”, afirmou o presidente em evento nesta quarta-feira (9).

Segundo ele, não há outro caminho, pois a carga tributária é muito alta e os serviços públicos chegam ao cidadão com pouca qualidade. “O debate é para melhorar a qualidade do gasto público, produtividade não existe no serviço público, precisamos servir melhor o cidadão”, ressaltou Maia no evento promovido pelo Instituto de Direito Público (IDP) que debateu o tema.

*Com Agência Câmara