Maioria dos brasileiros orienta voto pela situação econômica do país, segundo pesquisa

Datafolha revela que 52% da população considera que a vida piorou nos últimos meses; outros 53% afirmam que escolhem o candidato com base no cenário financeiro

DANIEL RESENDE/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Situação da economia brasileira influencia a escolha do voto para a maioria dos brasileiros, indica pesquisa



Uma pesquisa Datafolha revelada neste domingo, 29, afirma que 52% dos brasileiros orientam sua votação de acordo com a situação econômica brasileira. O documento também revela que 77% da população acreditam que a economia tem muita relevância, enquanto 24% consideram que o tema tem ‘um pouco de influência’ e outros 21% não enxergam influência alguma. De março até o momento, cresceu o número de brasileiros – de 46% para 52% – que consideram que sua situação econômica piorou ao longo dos últimos meses. Os dados divulgados podem ajudar a explicar as recentes pesquisas de intenção de voto para a eleição que definirá o próximo presidente da República. Segundo último levantamento do instituto, caso o pleito fosse hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PL) seria o vencedor da corrida ao Planalto ainda no primeiro turno, com 54% dos votos válidos. O atual mandatário, presidente Jair Bolsonaro (PL), é o candidato preferido para 30% dos eleitores.