‘Manifestação fortalece a democracia do Brasil’, diz Nunes após ato na Paulista

Prefeito de São Paulo participou de ato na capital paulista em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro

TABA BENEDICTO/ESTADÃO CONTEÚDO O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), chega para manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), participou neste domingo, 25, da manifestação na Avenida Paulista, na região central da capital paulista, ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) e do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, presidente de Honra do PL. Para Nunes, o ato fortalece a democracia do Brasil. “Vimos o presidente Bolsonaro compartilhando sua mensagem com o povo num evento histórico. Um encontro com a população, uma manifestação pacífica, organizada e representativa. Governadores, senadores e deputados de diversos partidos estiveram presentes, reforçando a pluralidade do evento. As pessoas que aqui estiveram exerceram a cidadania”, disse o prefeito.

“Hoje, vimos o . O artigo 5º da Constituição Federal é muito claro: todos devem, podem e têm garantido o direito à defesa e de se expressar, de se manifestar. Diferentemente do que alguns andaram falando por aí, esta manifestação fortalece a democracia do Brasil”, acrescentou. Como o site da Jovem Pan mostrou, antes de ir ao ato na Paulista, Nunes participou se encontrou com o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) e o senador Marcos Pontes (PL) no Palácio dos Bandeirantes – sede do governo estadual. O ato na Avenida Paulista reuniu 1,8 milhão de pessoas, segundo levantamento do Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Copom).