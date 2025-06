Manifestantes fazem ato pró-Palestina em várias cidades do Brasil e pedem que Lula rompa com Israel

Ato foi realizado em diversas cidades brasileiras e integrou um movimento global de apoio a Gaza; entre os presentes estavam o deputado Guilherme Boulos e o ativista Thiago Ávila, recém-deportado de Israel

Arthur Lamonier/Ato Press/Estadão Conteúdo Manifestantes participam de um ato pró-Palestina, com concentração na Praça Roosevelt, no centro de São Paulo



Manifestantes saíram às ruas de diversas cidades brasileiras neste domingo (15) em protesto contra os ataques de Israel à Faixa de Gaza. Em São Paulo, a mobilização teve início na Praça Roosevelt, no centro da capital, e seguiu até a Praça Cinquentenário de Israel, no bairro de Higienópolis. O ato integrou a “Marcha Global para Gaza”, iniciativa internacional promovida por movimentos sociais, sindicatos e organizações de defesa dos direitos humanos.

A manifestação contou com cerca de 500 pessoas, segundo a Polícia Militar, e teve a participação de ativistas, parlamentares e representantes de movimentos populares. Entre os presentes estava o ativista Thiago Ávila, recentemente deportado por Israel após tentar chegar a Gaza em uma embarcação com ajuda humanitária simbólica.

Com bandeiras da Palestina e cartazes com críticas ao governo israelense, os manifestantes pediram o fim dos ataques a Gaza e defenderam o rompimento das relações diplomáticas e comerciais do Brasil com o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. “Gaza virou um campo de concentração a céu aberto. É o símbolo do apartheid contra o povo palestino no século 21”, disse o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), durante o ato.

Além de São Paulo, protestos ocorreram em outras capitais, como Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Boa Vista, Goiânia, Porto Alegre e Fortaleza. Em algumas delas, os atos também prestaram apoio à caravana internacional que cruza o Egito em direção à cidade palestina de Rafah, no sul da Faixa de Gaza. No sábado (14), ataques aéreos e disparos de Israel na Faixa de Gaza mataram ao menos 45 pessoas, a maioria nas proximidades de um ponto de distribuição de ajuda humanitária.

