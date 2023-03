Marco Feliciano diz ter sido bloqueado por Flávio Dino nas redes: ‘Talvez por eu ser cristão’

Deputado afirmou ao site da Jovem Pan que restrição pode ter sido motivada por sua posição conservadora

Imagem: Reprodução/Instagram: @marcofeliciano Marco Feliciano alega que o ministro do governo Lula, a quem chamou de "nobre democrata comunista", o impede de acompanhar seus atos.



O deputado federal Marco Feliciano (PL-SP) afirmou nesta quarta-feira, 22, que foi bloqueado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Em mensagem compartilhada nas redes sociais, ele alega que o ministro do governo Lula, a quem chamou de “nobre democrata comunista”, o impede de acompanhar seus atos. “Meu grande amigo deputado Bacelar em defesa do ministro Flávio Dino o chamou de grande “democrata”. Eu então questionei como um “grande democrata” bloqueia um deputado em sua rede social”, questionou em publicação no Twitter. Em mensagem encaminhada ao site da Jovem Pan, Feliciano explicou ainda como descobriu o bloqueio. “Fui olhar pra ver se havia alguma declaração do ministro sobre os últimos acontecimentos e lá estava eu, bloqueado pelo nobre democrata comunista”, afirmou o parlamentar. Questiona pela reportagem sobre o que teria motivado o bloqueio, Feliciano disse que “apenas Dino pode responder isso”. “Talvez por eu ser quem sou. Um cristão, um amigo de Bolsonaro, um deputado conservador”, completou. Até o momento, Flávio Dino não se manifestou sobre o bloqueio do deputado. A Jovem Pan procurou a assessoria do Ministério da Justiça, mas não teve retorno.