Marina Silva chama de ‘desserviço’ MP que prevê desmonte no Ministério do Meio Ambiente

Reorganização deve ser discutida ainda nesta quarta-feira em comissão mista no Congresso Nacional

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, comanda o Ministério do Meio Ambiente



A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, classificou como “desserviço à sociedade” a proposta da Medida Provisória da reorganização dos ministérios, que prevê a retirada de órgãos da alçada da pasta comandada pela ela. “Estamos todos trabalhando para manter as competências do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Indígenas. Qualquer tentativa de desmontar o sistema nacional de meio ambiente brasileiro é um desserviço à sociedade brasileira, ao Estado brasileiro”, escreveu Marina em suas redes sociais nesta quarta-feira, 24. “Com todo respeito ao Congresso Nacional, à autonomia que ele tem, vamos para o debate, para o convencimento, com os parlamentares”, completou.

A MP foi relatada pelo deputado federal Isnaldo Bulhões (MDB-AL), líder do MDB na Câmara dos Deputados, e deve ser votada hoje em comissão mista no Congresso Nacional. Os parlamentares têm até o próximo dia 1º para analisar o texto antes que ele perca a validade. Entre as mudanças previstas na Esplanada dos Ministérios está o remanejamento para o Ministério das Cidades de órgãos responsáveis por sistemas de informação, hoje instalados no Ministério do Meio Ambiente, como o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa), Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir) e Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh). As mudanças acabam fortalecendo o próprio partido de Bulhões, que comando o Ministério das Cidades, com Jader Barbalho (MDB-PA) à frente da pasta.