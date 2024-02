Sobrinho-neto de Marina Silva é assassinado no Acre

Segundo a ministra, Cauã Nascimento Silva, de 19 anos, foi morto na terça-feira, 6, em Rio Branco, no Acre

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Ministra do Meio Ambiente expressa tristeza pela morte de seu sobrinho-neto, vítima de assassinato em Rio Branco



A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, expressou sua tristeza pela morte de seu sobrinho-neto, Cauã Nascimento Silva, de 19 anos. De acordo com a ministra, o jovem teria sido vítima de um assassinato em Rio Branco, no Acre. “Cauã foi vítima da criminalidade que destrói vidas principalmente de jovens de bairros da periferia do nosso país. Que Deus sustente e console nossa família”, escreveu Marina em publicação no X (antigo Twitter). A Polícia Civil do Estado busca os suspeitos, o crime aconteceu na terça-feira, 6.

Além de lidar com a tristeza pela perda de seu sobrinho-neto, Marina Silva também está se recuperando da Covid-19. Essa é a terceira vez que a ministra testa positivo para a doença. A primeira infecção ocorreu em junho de 2022, quando Marina afirmou ter tido sintomas leves e já ter recebido três doses da vacina. O segundo diagnóstico foi em maio do ano passado, quando a ministra ficou internada por quatro dias no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (InCor), em São Paulo.

Com imenso pesar e dor, recebo a notícia de que meu sobrinho-neto Cauã Nascimento Silva, de 19 anos, foi assassinado nesta terça-feira (6/2) em Rio Branco, no Acre. Cauã foi vítima da criminalidade que destrói vidas principalmente de jovens de bairros da periferia do nosso país.… — Marina Silva (@MarinaSilva) February 7, 2024

* Reportagem produzida com auxílio de IA