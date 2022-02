Marinho afirma que destinará R$ 500 milhões aos estados afetados pelas chuvas

Ministro do Desenvolvimento Regional ressaltou que a liberação dos recursos depende de Medida Provisória, que será editada até segunda-feira, 21

Foto: Clauber Cleber Caetano /PR/18/02/2022 Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogerio Marinho, afirma que governo federal destinará R$ 500 milhões para estados e municípios afetados pelas fortes chuvas



O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, participou de um sobrevoo na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e anunciou que o governo federal pretende repassar R$ 500 milhões para os estados que sofreram com os impactos das chuvas. A medida, porém, depende da edição de uma Medida Provisória (MP) e o chefe da pasta ressaltou que a publicação ocorrerá até a próxima segunda-feira, 21. Ao comentar sobre os R$ 750 milhões em recursos extraordinários destinados aos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro em novembro de 2021, Marinho afirmou que “haverá uma nova Medida Provisória, provavelmente até segunda-feira, de mais R$ 500 milhões. É mais de R$ 1 bilhão à disposição de Petrópolis e também dos demais estados da federação que estão com problemas ligados à catástrofe climática”. A quantia será disponibilizada, mas ficará a cargo dos municípios realizar os levantamentos necessários para solicitar a verba através do sistema da Defesa Civil.