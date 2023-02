Marinho critica convocação de protestos contra presidente do Banco Central: ‘Típico do PT’

Líder do partido governista na Câmara, Zeca Dirceu publicou uma convocação para um ato contra Roberto Campos Neto; petistas cobram autoridade monetária para abaixar a atual taxa de juros

Geraldo Magela/Agência Senado Senador Rogério Marinho (PL-RN) disputou a presidência do Senado Federal



O senador Rogério Marinho (PL-RN) utilizou as suas redes sociais nesta segunda-feira, 13, para criticar a convocação do deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) a uma manifestação contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Em seu Twitter, o parlamentar afirmou que, quanto mais o Partido dos Trabalhadores critica o Bancen, menor a probabilidade de que os juros possam cair. “Claramente o governo Lula procura uma justificativa para o provável fracasso de suas desastradas políticas econômicas no primeiro ano. Típico do PT”, disse. A fala do senador ocorre após o líder petista na Câmara publicar um convite aos bancários a participarem de uma manifestação promovida pelo sindicato da categoria para cobrar o mandatário do Banco Central pela diminuição da taxa de juros – atualmente em 13,75%. “Bancários do Brasil farão atos amanhã pela redução da taxa Selic, com palavras de ordem “Fora Campos Neto”!”, publicou o congressista petista. Na esteira dos comentários de Marinho, a deputada Carla Zambelli (PL-SP) também foi às redes e ressaltou que o Congresso Nacional aprovou a autonomia do Banco Central e que a medida pode ser considerada como uma das maiores conquistas do Brasil nos últimos anos. “Ela não será derrubada pela sanha populista e irresponsável de Lula”, pontuou a política. Os ataques dos petistas a Campos Neto passaram a se intensificar após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) direcionar críticas ao executivo condutor da política monetária nacional. O líder do PT já chegou a declarar que a decisão de não abaixar a taxa de juros é uma “vergonha”.