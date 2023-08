Sargento é ouvido na CPMI do 8 de Janeiro; Mauro Cid fica em silêncio na CPI do DF

Luis Marcos dos Reis trabalhava com Cid como ajudante da Presidência no governo de Jair Bolsonaro

Reprodução/TV Senado Sargento Luis Marcos dos Reis na CPMI do 8 de Janeiro



O sargento do Exército Luis Marcos dos Reis, que trabalhava com o tenente-coronel Mauro Cid como ajudante de ordens da Presidência e também está preso, é ouvido na CPMI (Comissão Mista Parlamentar de Inquérito) do 8 de Janeiro no Congresso Nacional nesta quinta-feira, 24. Em pronunciamento inicial, ele negou acusações de envolvimento na falsificação de cartões de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e nos ataques às sedes dos Três Poderes. Reis é apontado como responsável por movimentação atípica de recursos financeiros.

Acompanhe o depoimento do sargento Luis Marcos dos Reis:

Já Mauro Cid está na CPI sobre os atos antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal nesta quinta-feira, 24. Por orientação de seu advogado, ele informou que vai permanecer em silêncio – como fez ao comparecer à CPMI do Congresso há algumas semanas. Mesmo assim, os parlamentares seguem questionando o militar.

Acompanhe a sessão da CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal com Mauro Cid: