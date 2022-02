Mayra Pinheiro anuncia candidatura a deputada federal pelo Ceará

Médica pediu exoneração do Ministério da Saúde e afirmou que vai concorrer a uma vaga na Câmara ‘com o honroso apoio do presidente Jair Messias Bolsonaro’

Jefferson Rudy/Agência Senado Mayra Pinheiro foi convocada a depor na CPI da Covid-19 no ano passado



A médica Mayra Pinheiro anunciou nesta segunda-feira, 14, que solicitou afastamento do Ministério da Saúde para se candidatar a deputada federal pelo Ceará. Ela ocupava um cargo na Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde desde 2019 e foi exonerada para voltar a trabalhar como médica perita no Ministério do Trabalho e Previdência a partir de hoje. “Informo a todos que acompanham a minha trajetória que, após longo período de reflexão e avaliação em conjunto com a minha família e com importantes lideranças que me motivam, que solicitei meu afastamento do Ministério da Saúde e me apresento como pré-candidata pelo Estado do Ceará à Câmara Federal nas eleições deste ano, com o honroso apoio do presidente Jair Messias Bolsonaro e o respaldo dos cearenses”, informou em nota publicada nas redes sociais.

Mayra Pinheiro ficou conhecida como “capitã cloroquina” por sua defesa do chamado tratamento precoce, sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Por causa disso, ela foi convocada a depor na CPI da Pandemia no Senado no ano passado. No comunicado divulgado nesta segunda, a médica agradeceu os ministros do governo e servidores do Ministério da Saúde. “Agradeço, ainda, às pessoas das mais diversas localidades do país que, por meio de demonstrações de apoio e solidariedade, estiveram ao meu lado, como parceiras e entusiastas, nessa caminhada em que me dedico a fazer o melhor à coletividade”, acrescentou. Ela também afirmou que pedirá o desligamento do Ministério do Trabalho “no momento oportuno”.