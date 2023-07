Membros da CPMI do 8 de Janeiro pedem soltura de ex-coronel da PM do DF

Parlamentares alegam que ‘não existem razões’ para a manutenção da prisão de Jorge Naime, investigado por suposta omissão nos atos em Brasília

Jefferson Rudy/Agência Senado Coronel prestou depoimento na comissão mista de inquérito em 26 de junho



Um grupo de 19 parlamentares membros da CPMI do 8 de Janeiro apresentaram requerimentos para pedir a soltura do ex-comandante do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Naime, preso preventivamente desde fevereiro. Investigado por suposta omissão no episódio no início do ano, o coronel prestou depoimento na comissão mista de inquérito em 26 de junho, após apresentar um atestado médico para tentar se ausentar. Agora, os signatários dos pedidos de soltura alegam que, com o “avançar dos trabalhos”, “não existem razões para a manutenção da prisão” de Naime. “Visto que é um profissional com mais de 30 anos de serviços prestados para a Polícia Militar do Distrito Federal, de conduta ilibada, que possui residência fixa e não apresenta qualquer ameaça as investigações, inclusive, colaborou prontamente com as investigações desta comissão”, diz nota oficial divulgada nesta segunda-feira, 10.

Entre titulares, suplentes e parlamentares que não são membros da CPMI, o documento é apoiado por políticos como os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG), General Pazuello (PL-RJ) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e os senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e Damares Alves (Republicanos-DF), que falam em defender “as verdadeiras bases da democracia brasileira” e citam juramento de defender a Constituição, observaras leis e promover o bem geral ao povo brasileiro. “Por esta razão,

não podemos nos calar ao observar algo que fere qualquer um dos princípios que juramos defender”, conclui o texto. Os parlamentares signatários também convocam uma coletiva de imprensa a respeito da apresentação dos requerimentos de soltura para a terça-feira, 11, às 8h30, no salão verde da Câmara. O próximo depoente do colegiado será Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Veja quem são os parlamentares signatários: