Mendonça aciona PGR sobre acusação de transfobia contra Nikolas Ferreira

Notícia-crime contra o deputado federal mais votado do país na última eleição foi impetrado pela bancada do Psol na Câmara; ação do magistrado em pedir um parecer da procuradoria é considerada praxe

Pablo Valadares / Câmara dos Deputados Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) realizou um discurso com peruca loira no Dia das Mulheres



O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou nesta quarta-feira, 12, que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre uma possível investigação contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), acusado de transfobia. No entanto, o pedido do magistrado para que a PGR se manifeste é considerado praxe entre os ministros, que aguardam um posicionamento do órgão para decidir se haverá investigação. Articulada pela deputada Erika Hilton (Psol-SP), a notícia-crime foi impetrada na Corte pela bancada do Psol na Câmara, que acionou a mais alta instância do Judiciário após o deputado ir à tribuna do plenário da Casa, em 8 de março – dia internacional da mulher -, vestido com uma peruca e chamando-se de “deputada Nicole” por “se sentir mulher”. O parlamentar também afirmou que as “mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres” e que há legitimidade “de um pai recusar de um homem de dois metros de altura, um marmanjo, entrar no banheiro da sua filha sem você ser considerado um transfóbico”. A legenda de esquerda argumentou que o parlamentar tentou “humilhar e constranger toda a população transexual” e que suas declarações podem aumentar o risco de violência para a população minoritária.