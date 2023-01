Mendonça e Nunes Marques votam contra afastamento de Ibaneis Rocha do governo do DF

Apesar da decisão dos ministros, STF formou maioria para manter o político afastado por 90 dias pelo placar de 9 a 2

Carlos Moura/SCO/STF Ministros divergiram do relator Alexandre de Moraes em decisão sobre afastamento de Ibaneis



Nesta quarta-feira, 11, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para ratificar a decisão do ministro Alexandre de Moraes de afastar por 90 dias o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) e do pedido de prisão do ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, pela falta de ação na invasão da Esplanada dos Ministérios e das sedes dos Três Poderes, em Brasília, no último domingo. Gilmar Mendes, Edson Fachin, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber seguiram o relator e votaram a favor das decisões. Porém, os ministros André Mendonça e Nunes Marques foram contra, fechando o placar em 9 a 2. Em sua decisão, Mendonça cita que a decretação da intervenção federal na segurança pública do DF, estabelecida pelo presidente Lula, torna “desnecessária e desproporcional” a medida de afastamento de Ibaneis. Por sua vez, Marques ressaltou que a Suprema Corte não tem competência para investigar supostos ilícitos criminais praticados pelo governador, e que esse é um trabalho do Superior Tribunal de Justiça. Em ambas as decisões eles criticam os atos de vandalismo e pedem investigação total dos responsáveis.