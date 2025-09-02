Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Bruno Pinheiro > Messias Donato quer tipificar homicídio contra policiais como terrorismo

Messias Donato quer tipificar homicídio contra policiais como terrorismo

A iniciativa surge em resposta ao aumento de ataques violentos a esses profissionais, que têm sido alvo de ações premeditadas, muitas vezes fora de serviço e até em suas residências

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
  • Por Bruno Pinheiro
  • 02/09/2025 14h53
  • BlueSky
Bruno Spada/Câmara dos Deputados O deputado federal Messias Donato, do Republicanos Segundo o deputado, a medida busca não apenas punir os responsáveis

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >