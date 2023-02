Michelle Bolsonaro assume a presidência nacional do PL Mulher

Cerimônia de posse ocorreu na sede da legenda, em Brasília, junto com deputadas da bancada feminina do partido na Câmara dos Deputados

Foto: Carolina Antunes/PR Ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro assumiu o cargo de presidente do PL Mulher



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) assumiu nesta quarta-feira, 15, a presidência do PL Mulher. A confirmação ocorreu durante cerimônia na sede da legenda, em Brasília, após o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, oficializar a mudança e colocar a estrutura partidária do Partido Liberal à disposição da esposa de Jair Bolsonaro (PL). “[Michelle] vai percorrer o país realizando encontros com mulheres nos estados das deputadas da legenda”, destacou o mandatário ao projetar que a ex-primeira-dama possa atrair mais filiadas e aumentar a participação feminina na legenda e na política. Ao comentar sobre aceitar o desafio, a nova presidente do PL Mulher afirmou que a maior dificuldade será a conciliar o comando do órgão com a função de “ser mãe da Laurinha” – sua filha de 12 anos de idade. “A mulher tem um olhar especial. Ela pode estar onde quiser. Ela consegue ser mãe, trabalhar na política e realizar várias atividades. Mas, antes de qualquer coisa, minha prioridade é minha filha Laurinha, que precisa de mim”, disse Bolsonaro antes de agradecer o apoio das deputadas federais presentes.

Se Deus viu graças em mim para ter a oportunidade de construir um Brasil melhor. Estou disposta a colaborar com o crescimento do PL Mulher, seguir na Luta pela comunidade surda, e agregar a pauta da mulher com acessibilidade”, pontuou. Soraya Santos (PL-RJ), deputada federal e antecessora de Michelle no comando do PL Mulher, considerou que a nova presidente pode ser considerada uma referência na política. “Além de ser uma liderança, é feminina, a voz que o Brasil precisa. Você nesse momento é uma das maiores lideranças do Brasil”, disse. Além de Michelle Bolsonaro, estiveram presentes no encontro a coordenadora nacional do PL Mulher, Nilmar Ruiz (PL-TO); as deputadas federais Amália Barros (PL-MT); Bia Kicis (PL-DF); Julia Zanatta (PL-SC); Soraya Santos (PL-RJ) e Silvia Waiãpi (PL-AP); Silvia Cristina (PL-RO); Detinha (PL-MA), Daniela Reinehr (PL-SC); e Rosana Valle (PL-SP) e Sonize Barbosa (PL-AP). Entre as figuras masculinas, além de Costa Neto, compareceram o ex-candidato a vice-presidente de Bolsonaro, general Braga Netto, e o líder do PL na Câmara, deputado Altineu Côrtes (PL-RJ).