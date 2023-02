Michelle Bolsonaro discursa contra o assédio no Carnaval em campanha do PL: ‘Não é não’

Ex-primeira dama encoraja vítimas a pedirem ajuda e afirma que tema da festa neste ano é ‘minha fantasia não é um convite’

Isac Nóbrega/PR - 03/03/2022 Michelle Bolsonaro assumiu na última quarta a presidênci do PL Mulher



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro estrelou uma campanha do PL — partido que abriga ela e seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro — contra o assédio no Carnaval. De camiseta cor-de-rosa, Michelle abre o vídeo com uma mensagem em que conscientiza as vítimas a procurarem ajuda. “O Carnaval é uma tradição do nosso país. É um momento esperado por muitos para se divertirem. Todos que gostam e desejam têm o direito de aproveitar a festa, mas não podemos nos esquecer que é preciso respeitar o espaço do outro. A segurança de todas as pessoas precisa se garantida. Se você for vítima de assédio, denuncie. Você não está só. Disque 190 para emergência e 180 para investigação”, disse. “Fique atento para o tema deste ano: minha fantasia não é um convite. Não é não”, finalizou a ex-primeira-dama.

A esposa de Bolsonaro tem ganhado cada vez mais destaque dentro do PL, que vislumbra um futuro político para ela. Na última quarta-feira, 15, Michelle virou presidente do PL Mulher e fez um discurso a favor da inclusão, tema que já defendeu durante os quatro anos em que morou no Palácio do Planalto. “Estou disposta a colaborar com o crescimento do PL Mulher, seguir na luta pela comunidade surda e agregar a pauta da mulher com acessibilidade”, disse Michelle, na ocasião. Recentemente, ela declarou que não tem a intenção de concorrer a nenhum cargo eletivo.